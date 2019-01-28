صدم عاملة أثيوبية على اوتوستراد طبرجا كازينو لبنان

صدمت ​سيارة​ عاملة أثيوبية في العقد الرابع من العمر، كانت تجتاز المسلك الغربي لاوتوستراد ​طبرجا​ - ​كازينو لبنان​، ما ادى إلى إصابتها بجروح مختلفة وسارعت إلى المكان عناصر مفرزة جونية في ​قوى الأمن الداخلي​ و​الصليب الأحمر​ الذي نقل الجريحة إلى مركز ​كسروان​ الطبي في غزير لتلقي العلاج. وشهد المسلك ​زحمة سير​ خانقة.

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