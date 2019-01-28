توفي الطفل ديفيد خليل سلامة (3 سنوات) واصابة شقيقه فرح (8 سنوات) ووالدتهما، بسبب حريق إندلع عند منتصف الليل في داخل شقتهم الكائنة في الطبقة السفلية في مبنى سكني في ​الكسليك​، ما أدى إلى إصابة ديفيد وفرح ووالدتهما بحروق بليغة، وسارعت إلى المكان فرق الإطفاء في مركز ​الدفاع المدني​ في ​جونية​ التي عملت على إخماد الحريق، الذي أتى على أثاث المنزل، ونقل المصابين إلى ​مستشفى​ السان لويس في جونية، حيث أدخلوا إلى غرفة العناية الفائقة، لكن الطفل ديفيد توفي لاحقا متأثرا بحروقه البليغة، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل وإصابة شقيقه ووالدتهما في حريق إندلع في منزلهم في الكسليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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