الأناضول: وصول 600 جندي أميركي لسوريا من أجل تأمين عملية الانسحاب

كشفت مصادر محلية في ​سوريا​ لوكالة "الأناضول" عن وصل 600 جندي أميركي إلى مطار قاعدتي "خراب عشك" و"صرين" شرقي ​نهر الفرات​، إلى سوريا من أجل المساعدة وتأمين عملية انسحاب ​الجيش الأميركي​ من شمال البلاد، مشيرا الى أن الجنود توزعوا بين القاعدتين اللتين ستستخدمان من أجل عمليات إخلاء الجنود.

أما القاعدتين الأمريكيتين في رميلان وتل بيدر في ​محافظة الحسكة​، فستستخدم من أجل نقل العتاد الثقيل عبر الجو.