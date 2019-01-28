الأناضول: وصول 600 جندي أميركي لسوريا من أجل تأمين عملية الانسحاب

كشفت مصادر محلية في سوريا لوكالة "الأناضول" عن وصل 600 جندي أميركي إلى مطار قاعدتي "خراب عشك" و"صرين" شرقي نهر الفرات، إلى سوريا من أجل المساعدة وتأمين عملية انسحاب الجيش الأميركي من شمال البلاد، مشيرا الى أن الجنود توزعوا بين القاعدتين اللتين ستستخدمان من أجل عمليات إخلاء الجنود.
أما القاعدتين الأمريكيتين في رميلان وتل بيدر في محافظة الحسكة، فستستخدم من أجل نقل العتاد الثقيل عبر الجو.
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