ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بأن مديرية التموين شنت حملة تفتيشية بالأمس، أسفرت عن ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح الهجان أنه جرى تحرير المحضر رقم 88 لسنة 2019 مركز قوص حيث تم ضبط 500 كجم ارز محلي مجهول المصدر كما تم تحرير المحضر رقم 89 لسنة 2019 مركز قوص، حيث جرى ضبط 300 كجم سكر محلي مجهول المصدر.

كما نجحت الحملة في ضبط 22 مخالفة عدم إعلان أسعار، 5 مخالفات عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 2 مخالفة عدم الالتزام بالتعليمات، ومخالفة واحدة توقف عن الإنتاج، ومخالفة واحدة عدم الاحتفاظ بفواتير، 7 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 2 مخالفة مخبز مغلق، 3 مخالفات تصرف في دقيق المخابز.