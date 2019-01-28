تفاصيل أول مهرجان ثقافي وفني لدول منظمة التعاون الاسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

انعقد منذ قليل، المؤتمر الصحفي بالمجلس الأعلى للثقافة، للإعلان عن تفاصيل فعاليات المهرجان الثقافي والفني الأول لمنظمة دول التعاون الاسلامي الذي تستضيفه مصر في الفترة من 5 إلى 9 فبراير المقبل بعدة مواقع فى القاهرة.

وعبرت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، عن سعادتها بأن تكون انطلاقة المهرجان من مصر، وهو ما يعكس مكانة مصر بين الدول العربية والإسلامية، بما يتضمن التنوع الكبير في جدول المهرجان، حيث الجولات السياحية والحفلات الفنية، والماراثون الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وبعض الندوات التي يتم تنظيمها في الأزهر الشريف.

وقال: "ما يجمعنا في المنظمة هو الوسطية والحرص على نبذ العنف والتطرف".

وقال السفير ماجد نافع من وزارة الخارجية، "وزارة الخارجية ترى في هذا المهرجان مهرجانا ثقافيا وفنيا ورياضيا بالأساس، ونحن على تواصل مستمر بالأعضاء الدائمين في أعضاء المنظمة والجالية الإسلامية الموجودة في القاهرة.

ويحضر المؤتمر السفير هشام يوسف، الأمين العام المساعد للمنظمة، والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.​