إعصار يودى بحياة 3 أشخاص في كوبا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعلن رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل اليوم الاثنين أن إعصارا ضرب العاصمة الكوبية أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 172 آخرين.

ولم يعرف بعد حجم الخسائر في العاصمة هافانا. ونشرت صحيفة جرانما الكوبية صورا للشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات والأرصفة التي امتلأت بالركام.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارات وحافلات متكدسة فوق بعضها، كما تحدثوا عن قطع واسع النطاق للكهرباء.

وكتب دياز كانيل على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنه تم نشر فرق الإنقاذ في أنحاء المناطق المتضررة.