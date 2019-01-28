مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً بالضفة

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك برفقة عضو الكنيست الإسرائيلي الحاخام المتطرف " يهودا غليك " وبحماية وحراسة قوات الاحتلال.

من جهة أخرى شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت 18 فلسطينياً من مدن الضفة واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما أفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا عدة مدن وقرى بمحافظات الضفة وداهموا منازل المواطنين قبل اعتقال عدد منهم.

وفي سياق متصل فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين ورعاة الأغنام قبالة عدة مناطق حدودية في قطاع غزة، كما سمع إطلاق نار من قبل الزوارق الحربية تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق مختلفة من القطاع.

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