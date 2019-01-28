قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الاثنين إن وجود القوات الأجنبية قائم على اتفاق دولي وإنها لن تكون مطلوبة على المدى الطويل.

وأضاف في كلمة تلفزيونية "الأفغان لا يريدون القوات الأجنبية في بلادهم على المدى الطويل".

وتابع "الوجود الحالي للقوات الأجنبية مبني على ضرورة كانت دائماً محل بحث وسنظل نبحثها، ونحاول تقليص العدد إلى الصفر وفقاً لخطة محددة ومعدة".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأفغاني: لا نريد وجوداً للقوات الأجنبية على المدى الطويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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