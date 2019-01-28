أردوغان: نسعى لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات :

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا حتى يتمكن نحو أربعة ملايين لاجئ سوري تستضيفهم تركيا من العودة لبلادهم.

وذكر أردوغان الذي كان يتحدث في اسطنبول، اليوم الاثنين، أن نحو 300 ألف سوري عادوا بالفعل وأنه يتوقع عودة ملايين السوريين إلى المناطق الآمنة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر كانون الأول سحب كل القوات الأمريكية من سوريا وأعلن أردوغان بعد ذلك أنهما ناقشا إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلا داخل سوريا على الحدود مع تركيا.