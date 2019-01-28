الصفدي: لن نراقب القاعدة العسكرية الأمريكية بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى

وكالات :

قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أن بلاده لن تسيطر أو تراقب القاعدة العسكرية الأمريكية التنف بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف "الصفدي" أن القاعدة العسكرية تقع بالقرب من الأردن و لكنها داخل الأراضى السورية، و تابع أنه يأمل أن تعقد محادثات

ثلاثية للاتفاق على ترتيبات تضمن الأمن في الجانب الآخر من الحدود، حيث يجب أن تضمن الأمن والأمان بالمنطقة.

ومن ناحية أخري أعرب الصفدى عن أمله في وصول قافلة المساعدات الأممية إلى مخيم الركبان في أسرع وقت، كما

أعلن عن مباحثات مع روسيا والولايات المتحدة حول تفكيك المخيم.

و صرح الوزير أن المباحثات مستمرة حول السماح للقافلة الإنسانية الثانية الوصول إلى المخيم من داخل سوريا، كما أضاف أنه يأمل الوصول إلى اتفاق قريب حتى يتم تلبية احتياجات سكان المخيم.

أنهى الصفدى تصريحاته بأنه يجب التركيز على حل المشكلة من جذورها و ذلك بتفكيك المخيم والسماح لقاطنيه بالعودة لمدنهم وقراهم الأصلية.