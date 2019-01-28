فتح طريق تبوك المدينة بعد إغلاقه بسبب الأمطار

جدة - عبد المنعم البراشي : فتح "أمن الطرق" بالسعودية الطريقَ الذي يربط بين تبوك والمدينة المنوّرة بعد إغلاقه بسبب الأمطار خلال الساعات الماضية. وأوضح "أمن الطرق" عبر حسابه في “تويتر أنه وإلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق تبوك – المدينة المنوّرة بين (محافظة تيماء ومركز القليبة) بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن السابق بشأن إغلاق طريق تبوك – المدينة المنوّرة بين (محافظة تيماء ومركز القليبة) بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأنالطريق أصبح سالكاً الآن. وكانت منطقة تبوك قد شهدت اليومين الماضيين هطول أمطار غزيرة لم تشهدها المنطقة منذ فترة ؛ الأمر الذي دفع مدير عام تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ، إلى تعليق الدراسة اليوم الاثنين.

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