قال رئيس الإدارة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا، دميتري شوجاييف: "إن عائدات بلاده من بيع الأسلحة تقدر بنحو 15 مليار دولار سنويًا"، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
قال شوجاييف، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة حجم (تجارتنا) السنوي كان حوالي 15 مليار دولار"،
وأوضح المسئول الروسي أن "المنتجات الأساسية التي تشكل أكثر من 50% من صادرات الأسلحة، هي معدات الملاحة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول روسي: موسكو تبيع أسلحة بـ15 مليار دولار سنويًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.