مسئول روسي: موسكو تبيع أسلحة بـ15 مليار دولار سنويًا

وكالات :

قال رئيس الإدارة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا، دميتري شوجاييف: "إن عائدات بلاده من بيع الأسلحة تقدر بنحو 15 مليار دولار سنويًا"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.



قال شوجاييف، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة حجم (تجارتنا) السنوي كان حوالي 15 مليار دولار"،

مشيرًا إلى أن القيمة ظلت هي نفسها تقريبًا على مدى الأعوام الثلاثة، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأوضح المسئول الروسي أن "المنتجات الأساسية التي تشكل أكثر من 50% من صادرات الأسلحة، هي معدات الملاحة".

