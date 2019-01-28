مطار الملك عبدالعزيز جدة - عبد المنعم البراشي : أهاب مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، اليوم الاثنين، بالتواصل مع شركات الطيران، للتأكد من مواعيد الإقلاع والوصول للرحلات، نظرا للحالة المناخية غير المستقرة التي تشهدها مدينة جدة. غير المستقرة التي تشهدها مدينة جدة. وأعلن المطار عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “أعزائنا المسافرين: قد تسبب الحالة المناخية المستمرة على مدينة جدة تأخيرا لإقلاع ووصول بعض الرحلات ، نأمل منكم التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير”.

كانت هذه تفاصيل خبر مطار الملك عبدالعزيز: الحالة المناخية بجدة قد تسبب تأخيرًا في مواعيد الرحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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