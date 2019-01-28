موجة من الغبار وانعدام الرؤية في الرياض

موجة من الغبار السعوديه ليندا سليم دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بحسب التنبيهات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار انعدام الرؤية الافقية بسبب موجة الغبار التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة والخرج والافلاج والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، على اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو والجهاز التنفسي ،ولقائدي المركبات على الطرق السريعة،راجياً للجميع السلامة.

بسبب موجة الغبار التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة والخرج والافلاج والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعةالثالثة عصراً .وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، على اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو والجهاز التنفسي ،ولقائدي المركبات على الطرق السريعة،راجياً للجميع السلامة.

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