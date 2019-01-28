سفير فرنسا بالقاهرة: زيارة ماكرون لمصر خطوة كبيرة لدفع العلاقات

سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه

وكالات :

أكد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، أن الزيارة الحالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تشكل حدثا هاما وخطوة كبيرة لدفع العلاقات بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال روماتيه - فى العدد الخاص الذى أصدرته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بمناسبة زيارة ماكرون - "إن الرئيس الفرنسى يرغب فى دفع الشراكة الاقتصادية مع مصر التى تتغير،

ويتعافى اقتصادها بالإضافة إلى المشروعات الكبرى المزدهرة".وشدد على ضرورة أن تستغل الشركات الفرنسية الفرص المتاحة حاليا فى مصر وتحقق الاستفادة من هذا السياق الجديد، وقال "هذا هو الوقت المناسب لهذه الشركات للقدوم إلى مصر" .وأوضح روماتيه أن لدينا طموحات كبيرة بالنسبة لزيارة ماكرون وخاصة علىالصعيد الاقتصادى، ونرغب فى أن تكون هذه الزيارة فرصة لوضع آفاق جديدة فى الشراكة بين مصر وفرنسا.ولفت إلى أن المنتدى الاقتصادى الفرنسى المصرى، الذى تنظمه غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر مساء اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى، يهدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال فى البلدين.وأضاف أننا ننتظر الكثير وأن تكون هناك اتصالات مباشرة بين الشركات الفرنسية والمصرية وتحديد فرص التبادل ووضع أجندة مشتركة لزيادة تدفق الاستثمارات والتجارة بين مصر وفرنسا.