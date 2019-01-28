سناتور أمريكي يعارض ترامب في تدخل القوة العسكرية بفنزويلا

السناتور الجمهوري ليندسي غراهام

وكالات :

ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يفكر فى السيناريو العسكرى بفنزويلا، وذلك خلال محادثته مع السناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وأضاف السناتور أن ترامب قد طلب منه النصيحة بشأن استخدام القوة العسكرية بفنزويلا، كما أشار السناتور أنه يريد استخدام الجيش الأمريكى فقط لحماية مصالح الوطن، و البعد عن فكرة غزو العالم.

وأكدت الوكالة أن القوات المسلحة الأمريكية لن تغزو الأن أى بلد في أمريكا اللاتينية، ولكن ستكتفى بممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على الرئيس الحالي لفنزويلا.

الجدير بالذكر أن الأزمة السياسية بفنزويلا حدثت في 23 يناير، بعد أن أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه القائم بأعمال الرئيس للبلاد، وفي نفس اليوم، تم الاعتراف

به من قبل السلطات الأمريكية وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

و قد أعلن زعيم فنزويلا مادورو تلك الأزمة بأنها انقلاب، كما أعلن مادورو في اليوم التالي قطع العلاقات مع واشنطن وإغلاق جميع المؤسسات الدبلوماسية الأمريكية في البلاد الدبلوماسية، وفي وقت سابق وجهت سلطات إسبانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنذارًا للسلطات الفنزويلية، وينص الإنذارعلى أن الرئيس الحالي يجب أن يعلن عن إجراء انتخابات جديدة في البلاد خلال أسبوع.