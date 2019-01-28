موقع أوروبي: ألمانيا تهدف لإنهاء استخدام طاقة الفحم بحلول عام 2038

محطات توليد الطاقة بالفحم

كتبت : ساره طارق

سلط موقع يورو اندسترى الأوروبي، الضوء على خطوة ألمانيا القادمة، وهى أنها ستقوم بإنهاء اعتمادها على محطات توليد الطاقة بالفحم بحلول عام 2038 على أبعد تقدير.

وأشار الموقع أن ألمانيا اقترحت مساعدة بقيمة 40 مليار يورو على الأقل للمناطق التي ستتأثر بالتخلص التدريجي.

يذكر أن في العام الماضي شكلت الطاقة المتجددة أكثر من 40 ٪ من مزيج الطاقة المستخدمة بألمانيا، وقد تغلبت الطاقة المتجددة على الوقود الحفرى لأول مرة، لكن الوقود لا يزال يمثل ما يقرب من 40٪ من احتياجات الطاقة بألمانيا، وبالتالي سيكون للهدف الجديد تأثير كبير على

جهود أوروبا لتنفيذ شروط اتفاقية باريس بشأن المناخ.

ووفقًا لأحدي الأعضاء في اللجنة أن : "هذه خطوة مهمة على الطريق إلى عصر ما بعد الحفرية وهي خطوة تفتح أيضًا آفاقا جديدة للمناطق المتأثرة، لكنه من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء حول سرعة التخلص التدريجي من الفحم."

وأضاف الموقع أن اﻟﺧطوة اﻷوﻟﯽ ﻣن اﻹزاﻟﺔ تطﻟب ﻣن ﻣﺷﻐﻟﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ إﻏﻼق 12.7 ﺟﯾﺟﺎ واط ﻣن اﻟﺳﻌﺔ ﺑﺣﻟول ﻋﺎم 2022، أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ 24 وﺣدة ﻣﺣطﺔ

ﮐﮭرﺑﺎء ﮐﺑﯾرة. وبموجب الخطط المقترحة ستنخفض طاقة الفحم في ألمانيا إلى 17 جيجاوات بحلول عام 2030.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة لم يتم الترحيب بها من قبل جميع الجهات، و يقول مدير العديد من محطات توليد الكهرباء في البلاد: "إن هذه الخطوة قد جاءت مبكرة للغاية وأن المقترحات : "ستكون لها عواقب بعيدة المدى على قطاع الطاقة في ألمانيا ".

كما ذكر الموقع أن لجنة الخروج من الفحم في برلين قالت إنه يجب أن يتم الاتفاق على تعويض وتفاصيل إيقاف التشغيل الأخرى مع المشغلين على أساس تعاقدي.

وأضافت اللجنة أن التعويضات للشركات والمستهلكين الذين يواجهون فواتير الكهرباء الأعلى بسبب التخلص التدريجي يجب ان تبلغ ملياري يورو سنويا مع تحديد المبلغ بدقة في عام 2023.