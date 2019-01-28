كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" لـ"ماي": تخلصي من الدعم الأيرلندي وستكون بريطانيا خلفك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية البريطاني السابق وأبرز الناشطين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، اليوم الاثنين، إنها ستحصل على دعم واسع النطاق إذا ما حصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الدعم الإيرلندي.
وكتب "جونسون" في صحيفة "ديلي تليجراف" يقول: "تريد رئيس الوزراء التخلص من الدعم"، مضيفًا أن "ماي" يمكن أن تدخل "بند الحرية" للسماح للمملكة المتحدة بالخروج من الدعم دون موافقة الاتحاد الأوروبي.
وأكد "جونسون": أنه "إذا ضمنت رئيس الوزراء هذا التغيير، لا شك في أنها ستجعل البلاد بأكملها تسير خلفها".
وأوضح أن مصادر رفيعة المستوى في الحكومة أخبرته أن "ماي" ستسعى لتغييرات قانونية ملزمة للاتفاق الذي وافقت عليه في نوفمبر مع الاتحاد الأوروبي، وقالت أيرلندا إنها لا تريد أي تغييرات على الدعم.
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