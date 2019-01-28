كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني: الشعب لا يريد بقاء القوات الأجنبية على المدى الطويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الاثنين، إن وجود قوات أجنبية يستند إلى اتفاقية دولية ولن تكون مطلوبة على المدى الطويل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأفغاني قوله "الأفغان لا يريدون القوات الأجنبية في بلادهم على المدى الطويل".

وتابع "الوجود الحالي للقوات الأجنبية قائم على الحاجة، ويتم بحثها دائما والتفكير فيها… وحسب خطة دقيقة ومحددة فإننا نحاول خفض هذا الرقم الى الصفر".