الرئيس التونسي السابق لأصدقائه في حزب النهضة: “لنأكل التمساح”

دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، أمس الأحد، “حركة النهضة” إلى التوافق معه وإنهاء توافقها القديم مع حزب “نداء تونس”، استعدادا للانتخابات العامة المقبلة.

وقال المرزوقي، أثناء حديثه في مؤتمر شعبي بمدينة صفاقس، “إلى أصدقائي في حركة النهضة، ما الذي يجمعكم بمن توافقتم معهم؟ (في إشارة لحزب نداء تونس)”، مضيفا: “أنتم إنما تغذون تمساحا اليوم سيأكلكم غدا في آخر لقمة”.

وتابع المرزوقي، “أنصح أصدقائي في حركة النهضة أن يسيروا معنا لنأكل التمساح بدل أن يأكلنا”، منبها أصدقاءه اليساريين إلى أن عدوهم الحقيقي هو الفقر وليس الإسلام والإسلاميين.

كما انتقد المرزوقي، مشروع القانون الذي دفع به الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للبرلمان من أجل المساواة بين الجنسين في الإرث، قائلا: “أنا مع مقدسات الشعب، لا مع مقدسات بشرى بالحاج حميدة”، في إشارة إلى رئيسة اللجنة الرئاسية التي أشرفت على إعداد مشروع القانون.