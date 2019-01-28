مدافع أولمبيك أسفي يختار الدوري العراقي!

التحق عمر المنصوري، لاعب فريق أولمبيك أسفي، رسمياً بصفوف الزوراء العراقي، في تجربة جديدة بمشواره الرياضي، في صفقة انتقال حر بعد فك ارتباطه مع القرش المسفيوي، بميركاتو الشتاء الجاري.

عقد المنصوري والزوراء، سيمتد إلى غاية نهاية الموسم الرياضي، مع إمكانية التمديد، في حال حظي اللاعب المغربي بثقة الطاقم الفني لفريقه الجديد.

وتوصل عمر المنصوري خلال الساعات الماضية، مع الجماهير العراقية، عبر حسابه الرسمي على “الانستغرام”، موجه لهم الشكر على التفاعل الإيجابي مع لحاقه بالنادي، إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري.