“أمينوكس” يطلق جديده تزامنا مع “عيد الحب”

ينتظر أن يطلق الفنان أمين التمري، الشهير بـ”أمينوكس”، عملا فنيا جديدا اختار له عنوان “أنا ديالك”.

أمينوكس نشر “ستوري” في حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، كشف فيه تفاصيل عمله الجديد، مؤكدا أن الأغنية سترى النور، يوم 14 فبراير المقبل، تزامنا مع عيد الحب.

وأفاد أمينوكس، خلال رده على أسئلة جمهوره، أنه يستعد لإصدار ألبوم غنائي، يتضمن مجموعة من الأغاني، من بينها “أنا ديالك”، التي سيطلقها على شكل فيديو كليب.

يذكر أن “أمينوكس” شارك في النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، الذي نظم، أخيرا، في مصر، حيث قدم الأغنية الرسمية للتظاهرة إلى جانب عدد من الفنانين، من بينهم المصرية، كارمن سليمان.