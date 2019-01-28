التسجيل للحصول على منح للطلاب الجامعيين لغاية 10 شباط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، مطلع العام الحالي 2019، عن فتح باب التسجيل والترشح للحصول على منح للطلاب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي للسنة التعليمية 2018-2019 .

ويقدم مجلس التعليم العالي بواسطة لجنة التخطيط والتمويل ووزارة التربية والتعليم كل سنة حوالي 20 ألف منحة مساعدة للطلاب الجامعيين الذين لا يحصلون على مساعدة والذين يدرسون للقب الأول في مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي. وكذلك لطلاب السنوات التحضيرية قبل الأكاديمية، وللطلاب الذين يدرسون للقب هندسي. ويصل مجمل مبلغ المنح الذي توفره لجنة التخطيط والتمويل لصندوق المنح 120 مليون شيكل.

ويقدم الصندوق الهبات على أساس شروط اقتصادية اجتماعية، وهناك ثلاث مستويات من الهبات، وهي كالتالي: 12,480 شيكلا و6,240 شيكلا و4,000 شيكل.

وجرى تعديل الشروط منذ مطلع السنة الدراسية 2016 - 2017 وذلك وفق سياسة لجنة التخطيط والتمويل وحسبه تم رفع الدعم للطلاب في مجالات -STEM (Science, Technology, Engineering, Math).

وأكدت رئيسة لجنة التخطيط والتمويل، بروفيسور يافة زلبرشتس، أن "لجنة التخطيط والتمويل ترى أهمية توفير غلاف داعم ومساعدة مادية للطلاب حتى يتمكنوا من تحقيق إنجازاتهم الأكاديمية".

وأضافت أن "التحدي لتوصيل التعليم العالي ليس أكاديميا فقط وإنما اقتصاديا أيضا. وحتى يستطيع الطالب الوصول إلى إنجازات في التعليم فإن من واجبنا أن نوفر له غلافا اقتصاديا واسعا يمكنه من التفرغ لدراسته مع بال هادئ."

التسجيل والترشح للمنحة تتم بين التواريخ 1.1.2019-10.2.2019 وللتسجيل للمنحة ممكن الدخول للرابط التالي

edu.gov.il/Scholarships