انت الان تتابع تفاصيل خبر تركيا تأسف لغياب جهود العالم الإسلامي عن مجاعة اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 12:26 مساءً - أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن أسفه لعدم اتخاذ دول العالم الإسلامي أي إجراءات فعليّة لمواجهة أزمة المجاعة التي خلّفتها الحرب المندلعة في اليمن.

وسلّط أردوغان، خلال الاجتماع التأسيسي لشبكة تعاون جمعيات الهلال والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة إسطنبول، الضوء على المآسي التي يشهدها العالم الإسلامي.

وقال: "ما تزال صيحات الألم ترتفع من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، الذي شهد العامين الماضيين مشاكل مؤلمة حقاً"، معتبراً أن "الكثير من الأزمات التي يشهدها عالمنا بسبب نقص التراحم والإحساس بالآخر".

ويعيش اليمن أسوأ مجاعة في التاريخ الحديث؛ على أثر الحرب المتواصلة هناك بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية من جهة، ومليشيا الحوثي المتهمة بتلقي دعم إيراني من جهة أخرى.

وفي سياق مختلف، قال الرئيس التركي إن بلاده ستحقّق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرق الفرات قريباً، "تماماً كما حقّقناه في مناطق أخرى"، مؤكداً سعي أنقرة لتأسيس منطقة آمنة من أجل عودة 4 ملايين سوري في تركيا.

وأشار إلى أن تركيا أنفقت -بحسب معطيات الأمم المتحدة حتى اليوم- 35 مليار دولار على كافة اللاجئين، وفي طليعتهم قرابة 4 ملايين سوري، لافتاً إلى أن "الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده المتعلّقة بمساعدة اللاجئين".

وأضاف أردوغان: "سنطهّر المنطقة (شرق الفرات) من عناصر (تنظيم) داعش وبقاياه التي يتم تدريبها ضد تركيا"، موضحاً أن "البلدان الغربية سعت لمكافحة التنظيم من خلال تسليح تنظيم إرهابي آخر"، في إشارة إلى "بي كا كا/ ب ي د".

وقال إن بلاده: "لم تقضِ على المنظمات الإرهابية فحسب، بل بذلت جهوداً كبيرة للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية في مناطق النزاع".