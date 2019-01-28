شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يعود إلى صنعاء لإنقاذ اتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، إلى العاصمة صنعاء، في ثالث زيارة له هذا الشهر.

وأكد مصدر ملاحي في مطار صنعاء، أن غريفيث سيلتقي بمسؤولين من ميليشيات الحوثي، سعياً لتنفيذ اتفاق مشاورات ستوكهولم.

وتأتي الزيارة بعد يومين من عودة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت إلى الحديدة غرب اليمن، للإبقاء على اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار في المحافظة.

وحتى اليوم، لم تلتزم مليشيا الحوثي باتفاق السويد الأخير الخاص بوقف إطلاق الناري في مدينة الحديدة وتسليمها مع الميناء لقوات الشرطة التي كانت تديرها قبل العام 2014.

وفي وقت سابق شدد وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، خالد اليماني، على موقف حكومة بلاده، من أهمية إعلان خطة لإعادة الانتشار في الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران وأن تتوقف عن حفر الخنادق و تعزيز التحصينات العسكرية، واستمرارها في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، حيث تناول اللقاء مناقشة مستجدات تنفيذ اتفاقات ستوكهولم، بشأن محافظتي الحديدة وتعز، واتفاق الأسرى والمعتقلين.

وأرجع الوزير اليماني، أسباب تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى تعنت المليشيات الحوثية الرافضة لتنفيذ أيًا منها، مع دخول الاتفاقية الشهر الثاني من حيز التنفيذ.

وتم التأكيد خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية - على أهمية الإسراع بإنجاز خطوات تنفيذية ملموسة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، لما من شأنه المحافظة على المسار السياسي الذي تم استئنافه خلال مشاورات السويد.

يشار إلى أن المليشيا ارتكبت مئات الخروقات لعملية وقف إطلاق النار منذ دخولها حيز التنفيذ منتصف الشهر قبل الماضي، كما رفضت تنفيذ أي من بنود اتفاق السويد الأخير.