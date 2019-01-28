شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: عائدات المليشيا من سوق المشتقات السوداء تكفي لسداد رواتب الموظفين والان مع التفاصيل

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن أرباح النفط الذي تستلمه الحوثية من ايران ٧٠مليون دولار وتبيعه بالسوق ب١٥٠ مليون دولار يعني أرباح السوق السوداء من النفط المجاني والذي يمثل سطو منظم لمدخرات المواطنيين كافية لصرف رواتب كل موظفي الجمهورية مش بس الموظفين في مناطق سيطرة الحوثية.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: نفط مجاني ونهب للمدخرات وتجويع للموظف.

وتابع: دخل الحوثية فقط من السوق السوداء للمشتقات النفطية يكفي رواتب كل موظفي الدولة وزيادة.

وأردف غلاب: فالحوثية لو حولت ما تنهبه من مدخرات المواطنين وهي فوارق الأسعار المفروضة على المشتقات النفطية في سوقها السوداء ستحل مشكلة المرتبات وكمان يكون لديها وفر.

وأشار إلى أن ما يجري هو نهب ممنهج لإفقار اليمني وإذلاله وقهره.

وأكد أن الحوثية لا تريد حلا سياسي اوتحارب بناء دولة واستمرار الحرب بلا حسم يحقق لقياداتها أرباح ضخمة وما يساعدها على ذلك التالي:

-اعاقات الحسم العسكري

-انتهازية المصالح الدولية والأممية

-استمرار تهريب السلاح

-مليشيا الحوثية الرثة

-التضليل المكثف للناس

-الفساد والجهل

-النزاعات اليمنية