شكرا لقرائتكم خبر عن زيمبابوي .. أمر اعتقال لكل المتورطين في أعمال العنف والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، اليوم: "إنه أصدر تعليماته باعتقال كل من يثبت تورطه في الوقوف وراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخرًا".

وكان المتحدث باسم رئيس زيمبابوي جورج تشارامبا، قد اتهم المعارضة باستغلال ارتفاع أسعار الوقود، كذريعة لإحداث أعمال عنف في البلاد.

وألقى تشارامبا باللوم على حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في أعمال العنف، التي رافقت الاحتجاجات: قائلا: "إن قيادة الحركة طالما بعثت برسالة مفادها أنها ستستخدم تحركًا عنيفًا في الشارع للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي".

يشار إلى أن الشرطة أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات على أسعار الوقود، التي تحولت إلى العنف في العاصمة هراري، وفي ثاني مدن البلاد "بولاوايو".