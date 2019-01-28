شكرا لقرائتكم خبر عن طرابلس .. منع تحرك الآليات المسلحة في المدن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المكتب الإعلامي للناطق باسم القيادة العامة للجيش، أن التعميم يشمل أيضًا حظر الرماية العشوائية في المناسبات الاجتماعية بأنواعها، على أن يتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، لافتًا إلى أن البلاغ يأتي لمنع الخروقات الأمنية واحترام القانون وحماية المواطنين.
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