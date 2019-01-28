مادورو يتفاوض مع ترامب لفتح مكاتب رعاية مصالح

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نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

وافق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على فتح الباب للتفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -الذي اعترف بخوان جوايدو زعيم المعارضة، رئيسا مؤقتا لفنزويلا، لإنشاء مكاتب لرعاية المصالح بين البلدين بهدف الإبقاء على الحد الأدنى من العلاقات بينهما، وذلك بعدما قطعت حكومته العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، قائلا إنه تقرر أن يبدأ التفاوض، من أجل فتح مكاتب لرعاية المصالح بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة فنزويلا، في غضون 30 يوما، وذلك بحسب تصريح نقله راديو (سوا) الأمريكي، اليوم الأحد.

وكان مادورو قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة فنزويلا، وذلك ردا على اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا. من ناحية أخرى، أعلن الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن خوسيه