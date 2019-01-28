مسؤول أمريكي: طالبان تقترح الانضمام للحكومة الأفغانية لوقف هجماتها

قال مسؤول حكومي أمريكي كبير، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب دامت 17 عاما، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف أن طالبان اقترحت أن تكون جزءا من حكومة أفغانية في المستقبل لمنع الهجمات الإرهابية على أمريكا وحلفائها.

وأشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إلى تقدم كبير في المحادثات مع طالبان حول فرص فرض السلام في البلاد، لافتا إلى أن هناك حاجة لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

وأكد من العاصمة كابول أن بلاده "لا تسعى لوجود عسكري دائم في أفغانستان"، مشددا على أنه من المستحيل سحب القوات دون وقف إطلاق النار.

من جانبه، دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني طالبان إلى "بدء محادثات جدية" مع الحكومة في كابول.

وقال غني، في خطاب بثه التلفزيون من القصر الرئاسي في كابول: "أدعو طالبان إلى إظهار إرادتهم الأفغانية وقبول مطلب الأفغان للسلام".