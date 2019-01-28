البحرين ترفض الطعن في حكم علي سلمان بعد تورطه مع قطر

أكدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، رفضها في طعن أمين عام "جمعية الوفاق" المنحلة، علي سلمان، ضد حكم بالسجن المؤبد، لإدانته بالتخابر مع قطر.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية بنا: "صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام، بأن محكمة التمييز قضت بجلستها اليوم 28 يناير (كانون الثاني) 2019، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليه علي سلمان في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا، بمعاقبته وآخرين هاربين، بالسجن المؤبد، وذلك عما أسند إليهم من التخابر مع دولة أجنبية".

واتهم النيابة البحرينية علي سلمان "بارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين للإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء أسرار دفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من الدولة الأجنبية مقابل ذلك، فضلاً عن إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها".

ويُذكر أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين قضت في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي بالسجن المؤبد لعلي سلمان، وحسن سلطان، وعلي الأسود، بتهمة التخابر مع قطر.

ومن جانب آخر، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الإثنين، إن لتركيا 20 قاعدة عسكرية في العراق، مضيفةً أن قاعدة "بامرني" هي الأكبر وتحتوي على مهبط للطائرات.

وقالت الصحيفة في تقرير إن "الوجود العسكري التركي في العراق يثير خلافاً بين بغداد وأنقرة، بعد أن طالبت الحكومة العراقية مراراً تركيا بسحب قواتها خاصةً المتمركزة منها في معسكر بعشيقة"، مبينةً أن لتركيا "نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك".

وسبق لنواب برلمان كردستان العراق، المطالبة بإخراج القوات التركية من الإقليم، وأشاروا إلى أن القواعد والمعسكرات التركية في كردستان العراق، انتهاك للقوانين المعمولة بها في كردستان العراق، وضد الدستور الفيدرالي العراقي والقوانين الدولية، وضد قرار برلمان كردستان العراق الصادر في 12 مايو (أيار) 2003 الذي دعا فيه قوات حفظ السلام التركية إلى الخروج وإنهاء وجودها في الإقليم، بحسب التقرير.