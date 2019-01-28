شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تأييد «المؤبد» بحق علي سلمان بتهمة الأعمال العدائية والتخابر مع دولة أجنبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

قضت محكمة التمييز البحرينية في جلستها التي انعقدت اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليه علي سلمان في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بمعاقبته وآخرين هاربين بالسجن المؤبد، وذلك عما أسند إليهم من التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء أسرار دفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من الدولة الأجنبية مقابل ذلك، فضلاً عن إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وانعقدت جلسة محكمة التمييز علنية، ومثل فيها المحكوم عليه الطاعن ومحاموه، فيما طلبت النيابة العامة الحكم رفض الطعن فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم برفض الطعن.