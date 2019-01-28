ثلاثة قتلى و172 جريحًا في إعصار ضرب العاصمة الكوبية

اسماء السيد - هافانا: قتل ثلاثة أشخاص وجرح 172 آخرون في إعصار ضرب هافانا ليل الأحد الإثنين، حسبما أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل.
كتب الرئيس الكوبي في تغريدة على تويتر "نقوم بتفقد المناطق التي ضربتها هذه الظاهرة الجوية الكثيفة في ريغالا" أحد الأحياء الواقعة في جنوب شرق هافانا.
أضاف الرئيس الكوبي "هناك أضرار جسيمة، وحاليًا نأسف لمقتل ثلاثة أشخاص، وأحصينا 172 جريحًا"، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ تعمل في المناطق المنكوبة.
وكانت كوبا شهدت في ديسمبر رياحًا عاتية، أدت إلى اجتياح مياه البحر للعديد من أحياء هافانا، بدون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.
وفي 2017، تعرّضت الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي للإعصار إيرما، الذي سبب لها خسائر فادحة، بلغت قيمتها 13.2 مليار دولار.
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