آبي يتعهد بإحلال الثقة مع كوريا الشمالية عبر عقد لقاء مع كيم

اسماء السيد - طوكيو: تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين بإحلال الثقة مع كوريا الشمالية عبر عقد لقاء مباشر مع زعيمها كيم جونغ-أون وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين تاريخيًا.

وفي خطاب مهم بشأن سياسته بمناسبة انطلاق أعمال البرلمان، تعهد آبي بدفع العلاقات الصينية اليابانية إلى "مرحلة جديدة" وبميزانية قياسية لتحسن النية التحتية المتداعية في ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم.

قال آبي "سأتصرف بحزم من دون أن أخفق في استغلال كل فرصة ممكنة لكسر جدار عدم الثقة المتبادل، وسأواجه أنا شخصيًا الزعيم كيم جونغ أون بشكل مباشر لحل مسائل كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وملف عمليات الخطف".

لم يحدد آبي جدولًا زمنيًا للقائه المحتمل بالزعيم الكوري الشمالي ، لكن تصريحاته تأتي في وقت أمر كيم بالتحضير لقمة ثانية تجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستجري على الأرجح بحلول نهاية الشهر المقبل.

قال آبي "سأسعى إلى التطبيع الدبلوماسي عبر تسوية الماضي المؤسف"، التعبير الدبلوماسي الياباني الذي يستخدم عادة عند الإشارة إلى الأذى الذي تسببت به اليابان خلال استعمارها الوحشي لشبه الجزيرة الكورية قبل وخلال الحرب العالمية الثانية.

يتناقض خطاب آبي التصالحي مع ذاك الذي ألقاه قبل عام عندما حدد نهجًا مشددًا، متعهدًا بـ"إجبار كوريا الشمالية على تغيير سياساتها"، وواصفًا برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية بأنها تشكل "تهديدًا طارئًا وخطيرًا بدرجة غير مسبوقة".

ودعا آبي باستمرار إلى حل الخلاف المرتبط بخطف عملاء من كوريا الشمالية مواطنين يابانيين خلال الحرب الباردة لتدريب جواسيس من بيونغ يانغ. وأفرجت بيونغ يانغ عن من قالت إنهم خمسة ناجين في 2002، لكنها أشارت إلى وفاة ثمانية آخرين أقرّت خطفهم.

لم تقدم السلطات الكورية الشمالية أي إشارة علنية بشأن وجود أي نية لدي كيم إجراء لقاء مع آبي، في وقت تنتقد وسائل إعلام بيونغ يانغ الرسمية باستمرار تاريخ اليابان وتحركات آبي لزيادة نفقات بلاده الدفاعية.

وصف مقال نشر على وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في وقت سابق هذا الشهر اليابان بأنها "دولة مجرمة بشكل شنيع ضد الإنسانية" و"بلد وقح وعديم الأخلاق".

السلام والازدهار

في ما يتعلق بالشأن الصيني، قال آبي إن العلاقات "عادت إلى مسار طبيعي تمامًا" بعد الزيارة التي أجراها إلى بكين، حيث التقى الرئيس شي جينبينغ في العام الماضي. ويتوقع أن يقوم شي بأول زيارة رسمية إلى اليابان في 2019. وقال آبي "سأواصل بقوة الدبلوماسية مع دول الجوار من أجل حقبة جديدة (...) لجعل شمال شرق آسيا أرض السلام الدائم والازدهار".

تضررت العلاقات الثنائية في 2012 عندما "أمّمت" طوكيو جزرًا متنازعًا عليها في بحر الصين الشرقي تطالب بها بكين. وحتى وقت قريب، لم يكن أي من الدولتين يبذل جهودًا كثيرة لتحسين العلاقات.

لكن لطالما حضت أوساط المال والأعمال في اليابان آبي على تحسين العلاقات مع الصين، أكبر شريك تجاري لطوكيو وأكبر مصدر للسيّاح الأجانب، الذين باتوا يشكلون قوة دفع لاقتصاد البلاد الهش.

وتعتقد طوكيو أن نجاح زيارة شي سيكون مهمًا لنجاح قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها اليابان خلال هذا العام، وتأمل بأن يحضر الرئيس الصيني دورة الألعاب الأولمبية للعام 2020.

أما داخليًا، فتعهد آبي بتطبيق الزيادة على ضريبة الاستهلاك من ثمانية بالمئة إلى 10 بالمئة اعتبارًا من أكتوبر. وتعهد بإنفاق 64 مليار دولار على البنية التحتية في وقت باتت الكثير من طرقات وجسور البلاد مهترئة، بينما تواجه اليابان دائمًا كوارث طبيعية على غرار الفيضانات والزلازل.

