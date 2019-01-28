ماكرون يصل قصر الاتحادية لعقد مباحثات قمة مع الرئيس السيسى

اليوم السابع - كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان

وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى قصر الاتحادية لعقد مباحثات قمة مصرية - فرنسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وكذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين يعقبها التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين، ثم يعقد الزعيمين في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام من الجانبين.

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