موجز الكويت || بالفيديو... لحظة دهس وافد في الكويت وتركه يصارع الموت .. حرب سعودية بالوكالة على «فيروس» الكويت .. البشير يصل البلاد

الموجز - إعداد - محمد علي هاشم

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة دهس سائق "مستهتر" لوافد يعمل كعامل نظافة في مدينة الخيران جنوبي الكويت.

ونشر حساب "المجلس" على موقع "تويتر" مقطع الفيديو مصحوبا بتعليق "البحث عن "مستهتر" دهس عامل نظافة في الخيران.. وفر هاربا تاركا العامل يصارع الموت خلفه دون أن يتوقف أو يسعفه.

ويظهر مقطع الفيديو، عامل نظافة وهو يسحب حاوية نفايات صغيرة، ليتفاجأ بسيارة مسرعة تدهسه، ويتابع السائق سيره من دون توقف.

واستنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف السائق، الذي واصل سيره من دون الاطمئنان على صحة العامل، ولم ترد تفاصيل أخرى حول حالة العامل، وما إذا كان فارق الحياة.