الرئيس عون استقبل المطران مارون العمار والنائب زياد أسود

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ راعي ابرشية صيدا للموارنة ​المطران مارون العمار​ ونائب رئيس المؤسسة المارونية للانتشار فادي رومانوس، كما التقى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد اسود​ والسيد ​سمير عون​ والسيد ماهر باسيلا.

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