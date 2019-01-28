الحرس الثوري: أي حرب جديدة تبدأها إسرائيل ستنتهي بإزالتها وتدميرها بالكامل

لفت ​الحرس الثوري الإيراني​ إلى أن "أي حرب جديدة تبدأها ​إسرائيل​ ستنتهي بإزالتها وتدميرها بالكامل"، مشيراً إلى أن "استراتيجيتنا تجاه إسرائيل تقوم على محو هذا الكيان من خريطة ​العالم​".

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