رئيسة جمعية Neonate Fund: ظاهرة الولادات المبكرة في لبنان إلى تزايد

كشفت رئيسة جمعية Neonate Fund رادا الصوّاف أن "ظاهرة الولادات المبكرة في لبنان إلى تزايد"، داعية إلى وضع "خطة طوارئ وطنية تواكب زيادة عدد الأطفال الخدّج المولودين قبل أوانهم".
واشارت الصوّاف إلى أنَّ الجمعية "ساهمت إلى جانب المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت ووحدة العناية الفائقة للأطفال حديثي الولادة منذ سبع سنوات في توفير العناية الطبية المركزة والعلاج لـ 450 طفلاًمولودين قبل أوانهم، أُعيدوا إلى أحضان عائلاتهم"، مشيرة الى أن "معايير العلاج والعناية المركزة في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت غير مسبوقة على مستوى المنطقة والمطلوب خطة طوارئ وطنية تواكب تزايد ظاهرة الأطفال الخدج أوالمبكري الولادة، إضافة إلى العناية النفسية التي يحظى بها الأهل والتي تساعدهم على تخطّي أيام صعبة مشوبة بالقلق على مصير أولادهم في الحاضنات الإصطناعية".
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