النشرة: حادث سير بين آلية تابعة لـ"اليونيفيل" وجبالة باطون على طريق بافليه

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن ​حادث سير​ مروع، وقع بين آلية عسكرية تابعة للكتيبة الماليزية العاملة ضمن ​قوات اليونيفيل​ و"جبالة باطون" على طريق بافليه، ما أدى لاصابة عدد من ركابهما بجراح.

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