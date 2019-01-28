أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​الجيش الاسرائيلي​ استأنف أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية بمحاذاة السياج التقني مقابل ​منتزهات الوزاني​ كما واستقدم أيضا عدة ​شاحنات​ تعمل على نقل الاتربة والصخور إلى الطرف الجنوبي من ​بلدة الغجر​ ومقابل بلدة ​العديسة​ استأنف الجيش الاسرائيلي تركيب مكعبات اسمنتية في المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا وتعرف بمنطقة المحافر في حين تعمل ورشة أخرى على فلش الحصى والبيسكورس ما بين السياج التقني والجدار العازل وذلك في ظل انتشار لعدد من الجنود الاسرائيليين في منطقة العمل بقصد تأمين الحماية، يقابله في الجانب اللبناني انتشار مماثل ونقاط مراقبة مشتركة بين الجيش قوات "اليونيفيل" بهدف مراقبة الوضع".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي استأنف أعمال الحفر وإقامة السواتر الترابية بمحاذاة السياج التقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.