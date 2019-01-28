خليل حمدان: لا مصلحة على الاطلاق بتحويل لبنان الى منصة لاستهداف سوريا

اعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، في كلمة القاها باسم الحركة في احتفال تأبيني في بلدة البابلية، أن "الخطر الاسرائيلي تجاه لبنان والمخاطر الناجمة عن الازمة الاقتصادية لم تعد احتمالا او مجرد كلام بل انها تنذر بشؤم كبير"، داعيا المعنيين الى "مواجهتها بالوعي وتحمل المسؤولية والقيام بخطوات سريعة للنهوض بالبلد، فهو يستحق التضحية والتنازل من اجل حمايته والمحافظة عليه وطنا نهائيا لجميع ابنائه".
وعن تشكيل الحكومة، لفت حمدان الى أن "حركة "أمل" و"حزب الله" قدما كل التسهيلات من اجل الوصول الى حكومة يتمثل فيها الجميع وفقا لقواعد العدل"، مؤكدا أن "لا مصلحة على الاطلاق بتحويل لبنان الى منصة لاستهداف سوريا او النيل منها".
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