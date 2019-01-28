مصلحة الأرصاد الجوية: المنخفض الجوي ينحسر تدريجياً صباح الثلاثاء

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "منخفضا جويا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا وينحسر تدريجياً صباح الثلاثاء".
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة ،تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق .
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وامطارخفيفة متفرقة وبعض الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ وما فوق صباحاً، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتحسن الطقس تدرجيا خلال النهار. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٤٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احياناً. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ١٦٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
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