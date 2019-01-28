الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن العناصر التابعة للمديرية تمكنتخلال الساعات الـ72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي: - إغاثة وإنقاذ (عدد12): - إنقاذ مواطنين محاصرين وسحب سيارات وشاحنات عالقة بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقات من الجليد : (عدد7) (م.جبل لبنان) (عدد3): (جبل الصحة - فالوغا) - صوفر - مشمش. (م.لبنان الشمالي) (عدد1) : بشري. (م. بعلبك الهرمل) (عدد1) : تمنين الفوقا. (م. البقاع) (عدد2) : زحلة(2). - فتح طرقات بسبب تراكم الثلوج : (عدد2) (م.عكار) (عدد1): عكار العتيقة. (م. البقاع) (عدد1) : وادي العرائش. - فتح باب منزل في : (عدد2) (م.جبل لبنان) (عدد1): الرابية. (م.بيروت) (عدد1): طريق الجديدة وإنقاذ مسنتين إثر تسرب الغاز. - إنقاذ مواطنة عن علو 4 أمتار على كورنيش صيدا ونقلها الى المستشفى.(عدد1) - إخماد حرائق : (عدد27) * أحراج (عدد2) : (م.جبل لبنان) (عدد1): بمهريه. (م.عكار) (عدد1): السدقة. * أعشاب (عدد6) : (م.جبل لبنان) (عدد2): ملتقى النهرين - رشميا. (م.لبنان الشمالي) (عدد1) : زان(البترون). (م.لبنان الجنوبي) (عدد1): جبل قدموس. (م.عكار) (عدد1): عين يعقوب. (م.النبطية) (عدد1): وادي ميفدون. * منازل (عدد7) : (م.جبل لبنان) (عدد3): ميفوق - داخل فيلا في البربارة - الكسليك وسحب 3 مصابين ونقل أحدهم الى المستشفى. (م.لبنان الشمالي) (عدد2) : مجدليا - المنية. (م.عكار) (عدد1): حلبا. (م.بيروت) (عدد1): طريق الجديدة. * سيارات (عدد8): (م.جبل لبنان) (عدد6): بشامون - المتين - الدلب - بمهرين - راس الحرف - حافلة في الشياح. (م.لبنان الشمالي) (عدد1) : عدبل. (م.بيروت) (عدد1): سليم سلام. * مؤسسات (عدد1): (م.لبنان الشمالي) (عدد1) : داخل محل في الفوار(زغرتا). * كهرباء (عدد1) : (م.جبل لبنان) (عدد1): غرفة كهرباء في تحويطة الغدير. * نفايات (عدد2) : (م.لبنان الجنوبي) (عدد1): العباسية. (م.عكار) (عدد1): النزلة الشعبية(حلبا). - حوادث سير (عدد10) : (م.جبل لبنان) (عدد4): الخنشارة وسحب مصاب من داخل سيارته - جسر القاضي ونقل قتيلين الى المستشفى - داوود العلي / وادي الزينة ونقل جريحين الى المستشفى - عشقوت ونقل جريحة الى المستشفى. (م. بعلبك الهرمل) (عدد1) : بدنايل ونقل جريحين الى المستشفى. (م. البقاع) (عدد2) : المصنع ونقل ثلاثة جرحى الى المستشفى - مجدل عنجر ونقل جريح الى المستشفى. (م.بيروت) (عدد3): التباريس ونقل جريح الى المستشفى - باب إدريس ونقل جريح الى المستشفى - الروشة ونقل جريح الى المستشفى. - نقل وإسعاف : (24) حالة طارئة. نقل جثة (عدد1) : (م.بيروت) (عدد1): من راس بيروت الى المستشفى. مجموع المهام المنفذة خلال ال 72 ساعة الأخيرة :74 مهمة وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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