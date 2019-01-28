زاسبيكين: النقاش الناري يمكن أن يفجر عنصر عدم الاستقرار والحرب الاعلامية خطيرة

رأى السفير الروسي في لبنان ​ألكسندر زاسبيكين​ أنه "في أحوال المواجهة بشكل كامل على الصعيد الدولي، الأجواء متوترة وتدل أنه حتى لو حصل خطأ هو بحد ذاته سيفجر الوضع"، مشددا على "أننا يجب أن نكون دائما حذرين وننبه الى أن النقاش الناري يمكن أن يفجر عنصر عدم الاستقرار، لذلك نحن نعتبر أن الحرب الاعلامية التي تجري خطيرة".

واعتبر زاسبيكين أن "الإسرائيليين يريدون مستوى تصعيد معين"، مشيرا الى أنه "منذ سنوات هناك مواجهة بين ​اسرائيل​ ومحور ​المقاومة​، ومن حين الى اخر هناك تصعيد في الاونة الاخيرة، ولا نعرف الى أي مدى سيتطور".

وعن قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بسحب ​القوات الأميركية​ من ​سوريا​، قال: "من الصلعب التكهن في كل التفاصيل التي ترافق هذا القرار"، معتبرا أن "قرار ترامب شخصي ومنسجم مع وعوده أثناء حملته الانتخابية".

وذكر زاسبيكين أن "ترامب دائما كان لديه هذه الفكرة ومن الواضح أن هذا القرار لم يكن منسجما مع القرارات الأميركية السابقة"، مشيرا الى أن "هناك نوعا من التناقض بين القرارات والإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات حلفاء ​أميركا​ في هذه المنطقة، وكأن أميركا تنسحب ولكن قوة حلفائها تتعزز".