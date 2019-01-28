أكدت مصادر مطلعة على ​الوضع المالي​، عبر "النشرة"، أن "​المصرف المركزي​ يملك ما يريد من اجل خوض الحرب الماليّة لأشهر طويلة، وبالتالي لا صحّة لما يُقال عن انهيار"، شارحة أن "​لبنان​ يحتاج الى نحو 8 مليارات ونصف المليار ​دولار​ سنويا للإيفاء بالتزاماته الماليّة، وبالتالي كلّما توافرت لديه العملة الصعبة التي "يستوردها" من الخارج كلما ازداد الشعور بالارتياح، أمّا ما يحصل اليوم فهو التضييق عليه لمنع حصوله على هذه العملة، والترويج لسقوط قدرته على الدفع"، كاشفة أن الحقيقة تبيّن ان "بحوزة المصرف المركزي احتياطا من العملة الصعبة يقدّر بـ44 مليار دولار، وكمية كبيرة من الاحتياطي ب​الذهب​، ما يجعله قادرا على تسديد كل الالتزامات المطلوبة منه بالعملة الصعبة حتى ولو لم تتمكن الدولة من استيراد دولار واحد من الخارج". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "النشرة": المصرف المركزي يملك ما يريد من اجل خوض الحرب الماليّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.