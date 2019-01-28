أكد المدير العام للطيران المدني في ​مطار بيروت الدولي​ المهندس ​محمد شهاب الدين​ ان "الموقع الرسمي للمديرية في المطار لم يتعرض لأي خرق أو هجوم الكتروني"، لكنه أشار الى أن "موقع مطار بيروت الدولي تعرض للقرصنة الليلة الماضية وقد سارعت المديرية للاتصال بالشركة المعنية، وتتم معالجة الأمر".

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام الطيران المدني: موقع المديرية لم يتعرض للقرصنة بل موقع المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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