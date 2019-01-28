عسيران: مجلس النواب سوف يتحمل مسؤولية البلاد

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح له ان "مجلس النواب سوف يتحمل مسؤولية البلاد ، ولطالما قامت المماطلة والشروط والشروط المضادة الصغيرة من هنا وهناك وهي مبنية على أسس خاصة وليست وطنية".
ولفت عسيران إلى ان "اللبنانيين مجمعين على ان هذا الحال لا يمكن ان يدوم طويلا ، لذلك فان مجلس النواب بقيادة دولة الرئيس نبيه بري سوف يشرع ما هو متوجب علينا وعلى المسؤولية التي أنيطت بنا في هذا المجلس".
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