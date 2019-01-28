اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب الى ان نواب التكتل عددهم 6 وزراء هم غير وزراء رئيس الجمهورية الخمسة، وتمثيل رئيس الجمهورية في الحكومة عرف منذ ايام الرئيس الراحل الياس الهراوي. واكد ان التكتل لم يطالب يوما بالثلث المعطل، وليس من مصلحتنا ان نعطل عمل الحكومة، وهذا الموضوع تم الحديث عنه للتشويش على العهد.
اضاف ديب في حديث تلفزيوني، "لرئيس الجمهورية حق ان يكون لديه حصة داخل الحكومة، وذلك تعويضا عن صلاحياته المفقودة". واعتبر ان موضوع اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ليس مطروحا، مؤكدا ان الحكومة ستتشكل.
كانت هذه تفاصيل خبر حكمت ديب: ليس مطروحا اليوم اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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