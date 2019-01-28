حكمت ديب: ليس مطروحا اليوم اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ الى ان نواب التكتل عددهم 6 وزراء هم غير وزراء ​رئيس الجمهورية​ الخمسة، وتمثيل رئيس الجمهورية في الحكومة عرف منذ ايام الرئيس الراحل ​الياس الهراوي​. واكد ان التكتل لم يطالب يوما بالثلث المعطل، وليس من مصلحتنا ان نعطل عمل الحكومة، وهذا الموضوع تم الحديث عنه للتشويش على العهد.

اضاف ديب في حديث تلفزيوني، "لرئيس الجمهورية حق ان يكون لديه حصة داخل الحكومة، وذلك تعويضا عن صلاحياته المفقودة". واعتبر ان موضوع اعتذار رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ليس مطروحا، مؤكدا ان الحكومة ستتشكل.