نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي أميركي تأكيده أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تسعى لوجود عسكري دائم في ​أفغانستان​"، مشيرا الى أن "طالبان تقترح الانضمام لحكومة مستقبلا لمنع مهاجمة أميركا وحلفائها".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول أميركي: لا نسعى لوجود عسكري دائم في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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